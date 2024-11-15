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АНАЛІТИКА

Україна завершила скринінг законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до ЄС

 

Україна завершила оцінку законодавства щодо першого блоку переговорного процесу зі вступу до Європейського Союзу.

"12 листопада в Люксембурзі завершилася двостороння зустріч між Україною та Європейською комісією щодо 18 розділу, присвяченого питанням статистики. Зустріч відбулася в межах офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Це був завершальний розділ у блоці питань, що входять до Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" (Fundamentals), який є ключовим для всього переговорного процесу", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що протягом двох днів українська делегація, переважну більшість якої становили представники Державної служби статистики, презентувала Єврокомісії та колегам з Євростату стан імплементації актів права ЄС у державну статистичну діяльність, спроможності органів державної статистики України, методологію та якість даних.

Очікується, що звіт ЄК за результатами скринінгу в межах Кластеру 1 дасть змогу відкрити цей кластер якомога швидше у 2025 році.

"Наступного тижня у Брюсселі розпочнуться двосторонні зустрічі за другим переговорним Кластером "Внутрішній ринок", присвяченим, зокрема, питанням вільного руху товарів, свободи переміщення працівників, підприємництва та надання послуг, конкурентної політики, корпоративного права та іншим", - ідеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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