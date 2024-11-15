Фінансові новини
- |
- 15.11.24
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна завершила скринінг законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до ЄС
09:53 15.11.2024 |
Україна завершила оцінку законодавства щодо першого блоку переговорного процесу зі вступу до Європейського Союзу.
"12 листопада в Люксембурзі завершилася двостороння зустріч між Україною та Європейською комісією щодо 18 розділу, присвяченого питанням статистики. Зустріч відбулася в межах офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Це був завершальний розділ у блоці питань, що входять до Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС" (Fundamentals), який є ключовим для всього переговорного процесу", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Зазначається, що протягом двох днів українська делегація, переважну більшість якої становили представники Державної служби статистики, презентувала Єврокомісії та колегам з Євростату стан імплементації актів права ЄС у державну статистичну діяльність, спроможності органів державної статистики України, методологію та якість даних.
Очікується, що звіт ЄК за результатами скринінгу в межах Кластеру 1 дасть змогу відкрити цей кластер якомога швидше у 2025 році.
"Наступного тижня у Брюсселі розпочнуться двосторонні зустрічі за другим переговорним Кластером "Внутрішній ринок", присвяченим, зокрема, питанням вільного руху товарів, свободи переміщення працівників, підприємництва та надання послуг, конкурентної політики, корпоративного права та іншим", - ідеться в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
|Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
|Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Медичні закупівлі» придбають ліків на 1,8 мільярда на зекономлені на попередніх закупівлях кошти
|Податківці почали масово надсилати «листи щастя» українським моделям з OnlyFans, – Forbes
|Експорт IT-послуг скоротився у вересні-2024 до вересня-2023 на 0,4% - НБУ
|Україна завершила скринінг законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу до ЄС
|Зведений платіжний баланс України у вересні зведено з дефіцитом $2,8 млрд - НБУ
|Нафта зазнає щотижневих втрат, оскільки попит на неї в Китаї продовжує падати
|Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
Бізнес
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
|США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC
|Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet
|Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту