Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У похоронних бюро хочуть забрати податкові пільги для демонополізації ринку
16:39 11.11.2024 |
Українські народні депутати пропонують внести зміни до Податкового кодексу, які вплинуть на сферу ритуальних послуг.
Законопроєкт № 12189 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг" передбачає реформування цього ринку для створення більш конкурентного середовища, що, за задумом авторів, сприятиме покращенню якості та сервісу таких послуг.
Як зазначається у пояснювальній записці до документа, який зареєстрували 8 листопада, сьогоднішня модель регулювання ринку ритуальних послуг потребує оновлення.
Законодавці вважають, що деякі положення чинного закону не відповідають сучасним умовам і заважають ефективно працювати як державним, так і приватним компаніям.
Що зміниться?
* Скасування податкових пільг: Пропонується скасувати податкові пільги для державних і комунальних служб у цій галузі. Зокрема, йдеться про скасування звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на похоронні послуги та товари, що надають державні структури.
* Відмова від спрощеного оподаткування: Постачальники ритуальних послуг більше не зможуть користуватися спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.
Автори законопроєкту вважають, що ці зміни дозволять створити рівні умови для всіх компаній на ринку, що підвищить рівень конкуренції. Зрештою, це може призвести до покращення якості ритуальних послуг завдяки конкуренції та впровадженню інновацій.
У разі ухвалення законопроєкту, ринок ритуальних послуг може відкритися для приватних компаній, які зможуть інвестувати у нові об'єкти, такі як приватні кладовища або крематорії. Водночас державний бюджет не зазнає додаткових витрат на реалізацію цієї реформи, а зміни мають позитивно вплинути на споживачів завдяки розширенню спектра послуг і підвищенню їхньої якості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|У похоронних бюро хочуть забрати податкові пільги для демонополізації ринку
|ВР пропонують декриміналізувати порнографію
|В Україні дешевшає картопля
|Споживча інфляція протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні - прогноз НБУ
|Урожай капусти низький, ціни – високі й надалі зростатимуть
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини