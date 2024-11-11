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ВР пропонують декриміналізувати порнографію
16:30 11.11.2024 |
Народні депутати пропонують Верховній Раді декриміналізувати порнографію, повідомив один з авторів законопроєкту народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Ми зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно. Ця версія більш консервативна, але після більш ніж року дискусії з комітетом і робочою групою я радий повідомити про досягнення компромісу", - написав Железняк у телеграм-каналі в понеділок.
За його словами, автори законопроєкту пропонують внести зміни до ст. 301 Кримінального кодексу, "щоб дорослих людей за знімання й поширення відео інтимного характеру не кидали до в'язниці на три-п'ять років".
Железняк розповів, що згідно із законопроєктом кримінальна відповідальність залишиться виключно за порнографію без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія) і порно з дітьми й поширення серед дітей (тут ще й посилюємо).
"Сутенерство, втягнення в проституцію і торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами", - зазначив народний депутат.
Як повідомляє сайт Верховної Ради, законопроєкт №12191 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку й моралі зареєстровано в парламенті 11 листопада.
Серед авторів законопроєкту - Владлен Неклюдов (фракція "Слуга народу"), Соломія Бобровська ("Голос"), Микола Тищенко (позафракційний).
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