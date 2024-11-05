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АНАЛІТИКА

Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК

23:33 04.11.2024 |

Право

 

У Верховну Раду внесли законопроект, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Документ підготував Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Згідно з даними на сайті Ради, законопроект уже передали на розгляд комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки.

Ініціативою, зокрема, пропонується:

* замінити систему медико-соціальної експертизи на оцінку повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи;

* встановити, що оцінка повсякденного функціонування особи відбувається відповідними експертними комісіями, які формують у закладах охорони здоров'я;

* закріпити перелік функцій експертних комісій та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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