Зеленський підписав закон про угоду зі слідствомЗеленський підписав закон про угоду зі слідством

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про угоду зі слідством у питанні визнання винуватості в кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією (№12039).

Як випливає з картки законопроєкту, Зеленський підписав документ у четвер.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 29 жовтня.

Законопроєкт вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального Кодексів. Зокрема, запроваджується нова стаття, яка дає змогу в разі співпраці зі слідством через викриття співучасників і відшкодування шкоди призначати менший термін ув'язнення, ніж передбачено чинним законодавством, наприклад, 5 замість 8 років.

Згідно із законопроєктом, суд може визначити як додаткове покарання досить великий штраф: за нетяжкі злочини від 20 тис. до 120 тис. неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, за тяжкі злочини від 120 тис. до 6 млн, за особливо тяжкі злочини від 270 тис. до 12 млн.

Суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено, однак цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора. Якщо ж ітиметься про злочини меншої тяжкості і якщо це будуть невеликі схеми без співучасників, то термін ув'язнення можна буде зменшити фігуранту, який повністю відшкодує збитки, заплатить штраф.