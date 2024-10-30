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Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво
23:25 29.10.2024 |
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.
За його словами, законопроєкт №10258 було підтримано 306 голосами народних депутатів.
Документом пропонується визначити поняття ветеранського підприємництва, принципи державної політики у цій сфері, встановити види та форми держпідтримки ветеранського бізнесу.
Згідно з проєктом закону, ветеранське підприємництво ‒ самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами ветеранського підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Водночас документом регламентується порядок набуття суб'єктом підприємництва статусу ветеранського та його втрату.
Встановлюються критерії для заснування ветеранського підприємництва, а також регламентуються обмеження для суб'єктів, які не можуть бути суб'єктами ветеранського підприємництва.
Зокрема пропонується запровадити облік відомостей щодо суб'єктів ветеранського підприємництва в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
Окрім того, передбачається встановлення видів та форм державної підтримки ветеранського підприємництва.
Очікується, що ухвалення документа дасть змогу забезпечити соціальну підтримку ветеранів війни з боку держави, розробити та реалізувати ефективний механізм наповнення державного бюджету за рахунок нових податкових надходжень та створення робочих місць, підвищити рівень інвестиційної привабливості держави, а також посилити економічну безпеку країни та консолідувати суспільство.
Як повідомлялося, законопроєкт про ветеранське підприємництво №10258 було внесено на розгляд Верховної Ради 13 листопада 2023 року.
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