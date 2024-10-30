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Рада відмовилась засекретити кошториси будівництва захисту для критичної інфраструктури
17:12 29.10.2024 |
Верховна Рада відмовилась ухвалити за основу проєкт закону "Про внесення змін до статті 8 закону "Про державну таємницю", який дозволяв приховувати кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.
Відповідний законопроєкт №11394 у першому читанні підтримали лише 192 нардепи за мінімального необхідної кількості 226 голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Законопроєктом пропонувалося віднести до державної таємниці інформацію про:
організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури;
про створення матеріальнотехнічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об'єктах критичної інфраструктури.
За словами Железняка, це дозволило б засекретити кошториси виконання робіт зі зведення захисних укриттів. Тому депутати повернули законопроєкт на повторне перше читання.
"З повагою і довірою до оборонного Комітету - відправили на повторне перше (236), щоб вони уточнили норми закону саме в частині прозорості будівництва", - додав Железняк.
Як повідомлялося, 21 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".
Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації.
Нагадаємо, під час воєнного стану багато замовників уникають публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.
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