Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада відмовилась засекретити кошториси будівництва захисту для критичної інфраструктури

17:12 29.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада відмовилась ухвалити за основу проєкт закону "Про внесення змін до статті 8 закону "Про державну таємницю", який дозволяв приховувати кошториси будівництва об'єктів для захисту критичної інфраструктури.

Відповідний законопроєкт №11394 у першому читанні підтримали лише 192 нардепи за мінімального необхідної кількості 226 голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Законопроєктом пропонувалося віднести до державної таємниці інформацію про:

організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури;

про створення матеріальнотехнічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об'єктах критичної інфраструктури.

За словами Железняка, це дозволило б засекретити кошториси виконання робіт зі зведення захисних укриттів. Тому депутати повернули законопроєкт на повторне перше читання.

"З повагою і довірою до оборонного Комітету - відправили на повторне перше (236), щоб вони уточнили норми закону саме в частині прозорості будівництва", - додав Железняк.

Як повідомлялося, 21 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".

Закон вимагає від замовників оприлюднювати інформацію про ціни, зміну цін на матеріальні ресурси (найменування, характеристики, одиниці виміру, кількість, відпускну ціну, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати) в закупівлях послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва об'єктів з розробленням проєктної документації.

Нагадаємо, під час воєнного стану багато замовників уникають публікації кошторисів закупівель, в інших випадках навіть частково оприлюднені кошториси свідчать про завищення цін на матеріали.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес