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АНАЛІТИКА

Рада підтримала зменшення строків для корупціонерів за співпрацю зі слідством

15:58 29.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12039 щодо вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості у провадженнях щодо корупційних правопорушень.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 263 нардепи.

За словами Железняка, цей текст підтримали САП і НАБУ. Крім того, він відповідає міжнародним зобовʼязанням України перед ЄС.

Документ, зокрема, вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

Водночас суд зможе визначити як додаткове покарання штраф до 102 млн грн за особливо тяжкий злочин та понад 4 млн грн за тяжкий злочин. Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У разі, якщо йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув'язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Як уточнив Железняк, президент має підписати цей закон до 31 жовтня, щоб отримати гроші за програмою Ukraine Facility Plan від ЄС на 4 млрд євро.

Як повідомлялося, днями НАЗК вперше в історії виплатило передбачену законодавством нагороду викривачу корупції. Він викрив схему в Міноборони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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