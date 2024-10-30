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АНАЛІТИКА

МОЗ пропонує врегулювати процедуру реєстрації ліків, що закуповуються за кошти держбюджету

15:51 29.10.2024 |

Право

 

Міністерство охорони здоров'я пропонує врегулювати процедуру реєстрації лікарських засобів, які за кошти держбюджету закуповує спеціально уповноважене підприємство.

Відповідний законопроєкт розміщено на сайті відомства для громадського обговорення.

Згідно із законопроєктом, спеціально уповноважене підприємство-закупівельник подаватиме до МОЗ документи для реєстрації незареєстрованих в Україні препаратів, що заплановано закупити за кошти бюджету.

При цьому реєстрації підлягатимуть препарати, які на момент закупівлі були зареєстровані в країнах із суворою регуляторною системою після проведення торгів і визначення переможця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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