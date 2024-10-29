АМУ закликає відхилити законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності

Асоціація міст України (АМУ) звернулася до парламентаріїв з проханням відхилити проєкт закону №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період", винесений на розгляд Верховної Ради у другому читанні 29 жовтня.

"Законопроєкт №6013, який зупинить роботу лікарень, шкіл, підприємств тепло- та водопостачання комунальної власності, проти якого до профільного Комітету ВР зверталася Асоціація міст України, пропонують розглянути парламенту 29 жовтня 2024 року. Асоціація міст України звернулася до голів парламентських фракцій та груп про відхилення проєкту №6013", - йдеться в повідомленні Асоціації міст України.

В АМУ наголошують, що проєкт №6013 прямо порушує статті 142 та 143 Конституції України, оскільки забороняє територіальним громадам створювати комунальні підприємства, об'єднувати бюджетні кошти й створювати потрібні служби.

"Зважаючи на те, що заклади охорони здоров'я та інші установи в результаті реформи з 2018 року є комунальними підприємствами, прийняття такого закону зупинить або як мінімум ускладнить надання мешканцям громад життєво необхідних послуг. Більше того, вимога щодо реорганізації всіх підприємств комунальної власності в господарські товариства є приватизацією об'єктів критичної інфраструктури, що потребує прозорого законодавства та широкого обговорення суспільством", - наголошують в АМУ.