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Комітет Ради підтримав законопроєкт про розвиток фінансової інклюзії
13:44 25.10.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №12044 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
За словами нардепа, головною метою законопроєкту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг - банків фінансової інклюзії.
"Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід яких не перевищує 2 млн євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", - пояснив він.
Раніше повідомлялося, що законопроєкт передбачає наступне:
* вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів);
* кожна компанія або банк може стати оператором фінансової інклюзії;
* оператор фінансової інклюзії - це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше - як у звичайного банку;
* оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів;
* нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома (що важливо, враховуючи кількість людей з інвалідністю) і в умовах відсутності світла та звʼязку.
Як повідомлялося, ухвалення законопроєкту щодо розвитку фінансової інклюзії відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Паралельно з законом розробляється постанова про передачу PINBank АТ "Укрпошта".
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