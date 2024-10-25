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АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав законопроєкт про розвиток фінансової інклюзії

13:44 25.10.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №12044 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За словами нардепа, головною метою законопроєкту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг - банків фінансової інклюзії.

"Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід яких не перевищує 2 млн євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт передбачає наступне:

* вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів);

* кожна компанія або банк може стати оператором фінансової інклюзії;

* оператор фінансової інклюзії - це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше - як у звичайного банку;

* оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів;

* нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома (що важливо, враховуючи кількість людей з інвалідністю) і в умовах відсутності світла та звʼязку.

Як повідомлялося, ухвалення законопроєкту щодо розвитку фінансової інклюзії відкриває шлях до початку роботи поштового банку. Паралельно з законом розробляється постанова про передачу PINBank АТ "Укрпошта".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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