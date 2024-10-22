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Президент підписав закон про зміни до КК у зв'язку з ратифікацією Римського статуту

13:42 22.10.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11484 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Відповідна позначка з'явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, парламент підтримав законопроєкт на засіданні 9 жовтня. Голоси "за" віддали 228 народних депутатів.

Документ імплементує 7 статтю Римського статуту (злочини проти людяності - ІФ-У), доповнюючи Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.

Згідно із законопроєктом, частина перша статті 442 КК (геноцид) викладена відповідно до тексту статті 6 Римського статуту, а саме передбачено кримінальну відповідальність за заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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