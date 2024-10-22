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Зеленський підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів
12:39 22.10.2024 |
Президент Володимир Зеленский підписав закон про зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
"Підписано №10143 - вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Це вимога Ukraine Facility Plan", - зазначив він.
Закон має імплементувати в українське законодавство основні принципи Директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації, про списання боргу та дискваліфікацію, про заходи для підвищення ефективності процедур, пов'язаних із реструктуризацією, неплатоспроможністю та списанням боргу.
Директивою 2019/1023 передбачено, що саме превентивні заходи повинні стати основними механізмами щодо недопущення неплатоспроможності боржників.
Серед важливих змін, передбачених законом, - тепер арбітражного керуючого зможуть призначати на ранніх стадіях урегулювання боргу, а його призначення здійснюватиметься за поданням кредиторів, а не боржника.
Також закон має врегулювати порядок отримання та захисту так званого "проміжного" і "нового" фінансування (залучення боржником коштів для здійснення процедури реструктуризації та виконання плану реструктуризації).
Як повідомлялося, відповідний закон про запровадження європейських правил превентивної реструктуризації боргів Верховна Рада ухвалила у вересні цього року.
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