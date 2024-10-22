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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про превентивну реструктуризацію боргів

12:39 22.10.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленский підписав закон про зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

"Підписано №10143 - вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Це вимога Ukraine Facility Plan", - зазначив він.

Закон має імплементувати в українське законодавство основні принципи Директиви ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації, про списання боргу та дискваліфікацію, про заходи для підвищення ефективності процедур, пов'язаних із реструктуризацією, неплатоспроможністю та списанням боргу.

Директивою 2019/1023 передбачено, що саме превентивні заходи повинні стати основними механізмами щодо недопущення неплатоспроможності боржників.

Серед важливих змін, передбачених законом, - тепер арбітражного керуючого зможуть призначати на ранніх стадіях урегулювання боргу, а його призначення здійснюватиметься за поданням кредиторів, а не боржника.

Також закон має врегулювати порядок отримання та захисту так званого "проміжного" і "нового" фінансування (залучення боржником коштів для здійснення процедури реструктуризації та виконання плану реструктуризації).

Як повідомлялося, відповідний закон про запровадження європейських правил превентивної реструктуризації боргів Верховна Рада ухвалила у вересні цього року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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