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Зеленський підписав закон про євроінтеграцію в митних процедурах
17:25 17.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу».
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
Закон фактично завершує впровадження основної частини митного права ЄС (EU acquis) у законодавство України. Зокрема, впроваджується концепція митного представництва, аналогічна тій, що функціонує в країнах ЄС, та здійснюється поступовий перехід підприємств на європейську систему авторизацій.
Крім того, документ запроваджує європейську модель типів митних складів та розширює перелік дозволених на них операцій.
Також розширюються можливості для авторизованих економічних операторів (АЕО) та впроваджується європейський підхід до застосування митних режимів.
Для посилення антикорупційної складової закон передбачає оприлюднення знеособлених текстів рішень за результатами розгляду скарг та надання митним органам права обмінюватися інформацією про митну вартість товарів з митними органами іноземних держав.
Як повідомляв Укрінформ, за ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 293 народних депутати. Ухвалення цього закону було однією з вимог МВФ за програмою розширеного фінансування (EFF).
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