Президент підписав закон про рейтингування у фінансовому секторі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про рейтингування у фінансовому секторі".

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, один зі співавторів законопроєкту Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Закон про рейтингування встановлює правові засади визначення рейтингів та їх використання, а також на приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про рейтингування у фінансовому секторі".

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, один зі співавторів законопроєкту Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Закон про рейтингування встановлює правові засади визначення рейтингів та їх використання, а також на приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС.

Так, документ встановлює єдині правила для визначення та використання рейтингів у фінансовому секторі, що має сприяти підвищенню прозорості та надійності фінансових інструментів.

Крім того, закон регулює діяльність рейтингових агентств, встановлюючи вимоги до їх роботи відповідно до європейських стандартів.

Як повідомляв Укрінформ, закон набере чинності з 2026 року, що дає час фінансовому сектору для адаптації до нових вимог. Ухвалення цього закону є частиною програми Development Policy Loan (DPL) Світового банку і пов'язане з отриманням Україною фінансування у розмірі 1,5 млрд дол. США.