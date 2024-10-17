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Зеленський підписав закон «Про Державний аграрний реєстр»

14:53 17.10.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний аграрний реєстр».

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Згідно із законом передбачається, що державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб'єкти агропромислового комплексу.

Передбачено також врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування.

Зокрема, даний реєстр визначений як комплексна інформаційна система, яка забезпечуватиме збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, відображення та оброблення даних, у тому числі використання реєстрової інформації, надання адміністративних та інших публічних послуг.

Документом передбачено створення підсистем реєстру для перетворення ДАР на реєстр виробників сільгосппродукції, а також впровадження моніторингу використання державної підтримки і грантів у сільському господарстві.

Закон сприятиме приведенню положень щодо функціонування ДАР у відповідність до вимог закону України «Про публічні електронні реєстри».
 

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