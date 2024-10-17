Зеленський підписав закон про реформу митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, котрий передбачає реформу митниці.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Закон про реформу митниці 6490-д підписаний", - написав Железняк.

Він додав, що закон вступає в силу з 1 листопада.

Очікується, що реформована митниця принесе додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшить потік корупційного капіталу. В умовах воєнного стану всі внутрішні надходження спрямовуються на забезпечення безпеки та оборони.

Що передбачає закон

Закон про реформування митниці передбачає низку вдосконалень, зокрема:

* проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК;

* скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад начальників митниць і директорів департаментів;

* запровадження зовнішнього аудиту ефективності;

* одноразову атестація всіх працівників митниці;

* контрактну форму найму митників та щорічний перегляд посади і зарплати;

* поліграф та перевірку доброчесності;

* гідну оплату праці.