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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про реформу митниці

13:57 17.10.2024 |

Право

Зеленський підписав закон про реформу митниці

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, котрий передбачає реформу митниці.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Закон про реформу митниці 6490-д підписаний", - написав Железняк.

Він додав, що закон вступає в силу з 1 листопада.

Очікується, що реформована митниця принесе додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшить потік корупційного капіталу. В умовах воєнного стану всі внутрішні надходження спрямовуються на забезпечення безпеки та оборони.

Що передбачає закон

Закон про реформування митниці передбачає низку вдосконалень, зокрема:

* проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК;
* скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад начальників митниць і директорів департаментів;
* запровадження зовнішнього аудиту ефективності;
* одноразову атестація всіх працівників митниці;
* контрактну форму найму митників та щорічний перегляд посади і зарплати;
* поліграф та перевірку доброчесності;
* гідну оплату праці.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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