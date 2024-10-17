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Зеленський підписав закон про реформу митниці
13:57 17.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, котрий передбачає реформу митниці.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
"Закон про реформу митниці 6490-д підписаний", - написав Железняк.
Він додав, що закон вступає в силу з 1 листопада.
Очікується, що реформована митниця принесе додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшить потік корупційного капіталу. В умовах воєнного стану всі внутрішні надходження спрямовуються на забезпечення безпеки та оборони.
Що передбачає закон
Закон про реформування митниці передбачає низку вдосконалень, зокрема:
* проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК;
* скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад начальників митниць і директорів департаментів;
* запровадження зовнішнього аудиту ефективності;
* одноразову атестація всіх працівників митниці;
* контрактну форму найму митників та щорічний перегляд посади і зарплати;
* поліграф та перевірку доброчесності;
* гідну оплату праці.
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