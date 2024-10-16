Уряд схвалив законопроєкт про примусове відчуження землі для будівництва фортифікацій

Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає на період воєнного стану примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану», - йдеться в повідомленні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Змінами, зокрема, запроваджується можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою - обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою, складання акту про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою; порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою aбо про її викуп.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон, який спрощує процедуру відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, а також дозволяє примусове відчуження землі та нерухомості на Закарпатті «з мотивів суспільної необхідності».