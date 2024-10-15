Раді пропонують запровадити електронний ордер адвоката - законопроєкт

Народний депутат Олександр Юрченко (група "Відродження України") пропонує Верховній Раді запровадити ордер адвоката в електронній формі на додачу до чинного наразі письмового зразка.

Відповідний законопроєкт №12116 про внесення до статті 26 закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" змін, що уточнюють деякі питання провадження адвокатської діяльності, зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт українського парламенту.

Пропоновані зміни також передбачають, що ордер адвоката може бути згенерований в "Особистому кабінеті адвоката" на офіційному вебсайті Національної асоціації адвокатів України та підписаний шляхом накладення електронного цифрового підпису адвоката.

Згідно з чинним законодавством ордером є лише письмовий документ, який поряд з іншими документами (зокрема договором про надання правової допомоги, довіреністю) засвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги.

