Закон про підвищення податків передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Про це стало відомо з сайту парламенту, передає Укрінформ.

Після підпису Голови Верховної Ради, документ має бути направлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Закон набуде чинності на наступний день після публікації.

Нагадаємо, що до основних змін належить підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан.

Зокрема підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%, при цьому військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи, для ФОП - платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.

Встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) - 25%.

Водночас для економічного бронювання змінюється з квартального на місячний податковий період для подання звітності про виплачені фізичним особам доходи.