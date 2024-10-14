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АНАЛІТИКА

ВР розблокувала підписання законопроєкту про Громадську раду з добору суддів ВАКС

15:56 14.10.2024 |

Право

 

Народні депутати відхилили постанову про скасування рішення Верховної Ради щодо ухвалення в другому читанні та в цілому проєкту закону (№11426) про внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів" і «Про Вищий антикорупційний суд" щодо пролонгування повноважень Громадської ради міжнародних експертів із добору суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Згідно з регламентом роботи Верховної Ради, відхилення постанови про скасування голосування за законопроєкт відкриває шлях до його підписання спікером парламенту і президентом України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час розгляду постанови на пленарному засіданні парламенту в понеділок було менше ніж 20 народних депутатів.

Як повідомлялося, 8 жовтня Верховна Рада продовжила повноваження Громадської ради міжнародних експертів до завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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