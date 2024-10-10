Фінансові новини
- |
- 10.10.24
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні посилюють відповідальність за незаконні рубки та пошкодження дерев
17:31 10.10.2024 |
Верховна Рада увалила закон, який посилює відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
Так, незаконне вирубування дерев чи чагарників, пошкодження або знищення у будь-який спосіб дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, або молодняка природного походження або самосіву на площах, призначених під лісовідновлення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі 3400-8500 грн, на посадових осіб - 5100 - 10 200 грн.
Якщо внаслідок незаконного вирубування було заподіяно істотну шкоду, розмір штрафу становитиме від 34 000 до 85 000 або обмеженням волі на строк до трьох років.
Заподіяння шкоди деревам або чагарникам, що ростуть в парках, скверах, історико-культурних заповідниках або в межах територій або об'єктів природно-заповідного фонду, або в межах особливо захисних лісових ділянок, каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 85 000 - 170 000 грн або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.
За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини (без документів, які підтверджують законність походження, або з підробленими документами) накладатимуться штрафи на громадян у розмірі 510 - 1020 грн, на посадових осіб - 3400 - 5100 грн. У разі нанесення шкоди у значному розмірі штраф становитиме 34 000 - 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомлялося, Держекоінспекція через суд зобов'язала Рокитнівську селищну раду відшкодувати 2,91 млн грн збитків за рубку лісу, який не був наданий їй в користування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
|На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації
У РУБРИЦІ
|Банки погодили кредити для закупівлі енергообладнання на 8 мільярдів, – Свириденко
|Здорожчання LPG набирає темп
|В Україні посилюють відповідальність за незаконні рубки та пошкодження дерев
|Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти - Україна підписала угоду з JETRO
|Укренерго накопичило трикратний запас ремонтного обладнання на зиму
|«Нові» дивіденди репатріювали вже 320 компаній - голова НБУ
|Інфляція в Україні у вересні 2024р. зросла до 1,5%, у річному вираженні - до 8,6% - Держстат
Бізнес
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми