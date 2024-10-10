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АНАЛІТИКА

В Україні посилюють відповідальність за незаконні рубки та пошкодження дерев

17:31 10.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада увалила закон, який посилює відповідальність за правопорушення у сфері лісокористування та протидію незаконному обігу деревини.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Так, незаконне вирубування дерев чи чагарників, пошкодження або знищення у будь-який спосіб дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, або молодняка природного походження або самосіву на площах, призначених під лісовідновлення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі 3400-8500 грн, на посадових осіб - 5100 - 10 200 грн.

Якщо внаслідок незаконного вирубування було заподіяно істотну шкоду, розмір штрафу становитиме від 34 000 до 85 000 або обмеженням волі на строк до трьох років.

Заподіяння шкоди деревам або чагарникам, що ростуть в парках, скверах, історико-культурних заповідниках або в межах територій або об'єктів природно-заповідного фонду, або в межах особливо захисних лісових ділянок, каратиметься накладанням штрафу у розмірі від 85 000 - 170 000 грн або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.

За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини (без документів, які підтверджують законність походження, або з підробленими документами) накладатимуться штрафи на громадян у розмірі 510 - 1020 грн, на посадових осіб - 3400 - 5100 грн. У разі нанесення шкоди у значному розмірі штраф становитиме 34 000 - 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомлялося, Держекоінспекція через суд зобов'язала Рокитнівську селищну раду відшкодувати 2,91 млн грн збитків за рубку лісу, який не був наданий їй в користування.
 

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