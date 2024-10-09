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ВР внесла зміни до законодавства з урахуванням ратифікації Римського статуту

14:52 09.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада внесла зміни до кримінального законодавства з урахуванням ратифікації Римського статуту.

"Рада схвалила в цілому (законопроект - ІФ-У) №11484 щодо внесення змін в кримінальне законодавство у звʼязку з ратифікацією Римського статуту", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

За його словами, законопроєкт підтримали 228 народних депутатів на пленарному засіданні українського парламенту в середу.

Законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду і поправок до нього імплементує 7-му статтю Римського статуту (злочини проти людяності - ІФ-У), доповнюючи Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.

Згідно із законопроєктом частина перша статті 442 КК (геноцид) викладена відповідно до тексту статті 6 Римського статуту, а саме передбачена кримінальна відповідальність за заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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