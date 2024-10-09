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Рада заборонила мобілізацію осіб до 25 років
Верховна Рада заборонила мобілізацію осіб до 25 років, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
За його словами, відповідний законопроєкт №11379-д про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку, підтримали 311 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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