Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про перезавантаження системи перевірок бізнесу

Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт (№5837) про зміну підходів до державного нагляду за бізнесом, який передбачає добровільне страхування підприємців, попереджувальний аудит і створення електронного кабінету.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

У міністерстві зазначають, що законопроєкт спрямований на створення сприятливого середовища для ведення бізнесу та розвитку малого і середнього підприємництва. Він є частиною масштабної дерегуляції, що є складовою однієї з чотирьох стратегічних цілей ухваленої урядом стратегії МСП - відновлення та полегшення ведення бізнесу.

«Ми прагнемо перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризик-орієнтований», - зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Документ передбачає запровадження добровільного страхування цивільної відповідальності підприємців, що зменшить кількість планових перевірок для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику.

Планується також введення аудиту діяльності підприємців як попереджувальний захід, що дозволить виправити виявлені порушення без штрафних санкцій. Зокрема, позитивний висновок аудиту дозволить зменшити частоту планових перевірок в 1,5 раза: для високого ступеня ризику - з 1 до 1,5 років, середнього - з 3 до 4,5 років, незначного - з 5 до 7,5 років.

У законопроєкті пропонується створити інститут громадських рад з питань державного контролю при органах контролю за участю представників бізнесу. Планується розширення та вдосконалення функціоналу Інспекційного порталу, включаючи запровадження електронного кабінету для підприємців.

Крім того, запроваджується відповідальність керівників органів контролю та дисциплінарна відповідальність посадових осіб за незаконні рішення підлеглих. Водночас документ спрямований на посилення захисту прав громадян та стимулювання відповідального ведення бізнесу.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року уряд затвердив план заходів з дерегуляції, що включає близько 100 завдань та 140 покрокових заходів для спрощення умов ведення бізнесу. План затверджено для реалізації реформи «Поліпшення регуляторного середовища» в межах Ukraine Facility.