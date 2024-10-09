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Рада позбавила Держпраці частину повноважень
23:30 08.10.2024 |
Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий проект закону України, згідно з яким Держпраці позбавляється невластивих функцій.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Законопроект був для розмежування політик промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду. Це дозволить перерозподілити та оптимізувати функції між відповідними центральними органами виконавчої влади.
Зокрема, іншим органам передаються такі функції Держпраці:
* реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів - до МВС;
* контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) - до Держпродспоживслужби.
Крім цього, як йдеться в повідомленні, для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті.
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