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ВР запровадила е-посвідчення ветерана - нардеп

16:08 08.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада запровадила електронне посвідчення ветерана.

За відповідний законопроєкт №"11376 про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо уточнення деяких норм проголосували в цілому 256 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в телеграм-каналі.

За її словами, "е-посвідчення ветерана" є основним документом, що підтверджує статус ветерана.

Законопроєкт також пропонує додати термін "травма" як одну з причин інвалідності або смерті.

"Це дозволить визнати травму як підставу отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого", - зазначила народна депутатка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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