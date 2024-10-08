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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС

13:47 08.10.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади державної кліматичної політики".

Відповідний законопроєкт №11310 у другому читанні підтримали 284 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що ухвалення цього закону є одним із зобов'язань перед ЄС за програмою Ukraine Facility Plan, яка передбачає фінансову допомогу для України на загальну суму близько 50 млрд євро.

У Міністерстві захисту довкілля раніше пояснювали, що ухвалення цього закону також сприятиме:

* стратегічному плануванню та реалізації цілей державної кліматичної політики;

* інтеграції кліматичних питань в інші сфери державної політики, тобто забезпечення кроссекторальності;

* виконанню євроінтеграційних та міжнародних зобов'язань України у сфері зміни клімату;

* синхронізації національного законодавства з правом ЄС.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати в українське законодавство європейську Директиву 2010/75/ЄС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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