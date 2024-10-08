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Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС
13:47 08.10.2024 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про основні засади державної кліматичної політики".
Відповідний законопроєкт №11310 у другому читанні підтримали 284 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Він уточнив, що ухвалення цього закону є одним із зобов'язань перед ЄС за програмою Ukraine Facility Plan, яка передбачає фінансову допомогу для України на загальну суму близько 50 млрд євро.
У Міністерстві захисту довкілля раніше пояснювали, що ухвалення цього закону також сприятиме:
* стратегічному плануванню та реалізації цілей державної кліматичної політики;
* інтеграції кліматичних питань в інші сфери державної політики, тобто забезпечення кроссекторальності;
* виконанню євроінтеграційних та міжнародних зобов'язань України у сфері зміни клімату;
* синхронізації національного законодавства з правом ЄС.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада ухвалила закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який має імплементувати в українське законодавство європейську Директиву 2010/75/ЄС.
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