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Зеленський підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
10:38 23.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів №11131.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає Укрінформ.
«Новий закон є обов'язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку», - зазначається у повідомленні.
Цей документ передбачає відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Винятком є ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії.
Окрім цього, передбачено розширення напрямків використання залишків коштів ОМС - погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року. Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик тощо.
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