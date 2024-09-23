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Зеленський підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів

10:38 23.09.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів №11131.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає Укрінформ.

«Новий закон є обов'язковою умовою для отримання фінансування від Світового банку», - зазначається у повідомленні.

Цей документ передбачає відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (складення прогнозу місцевих бюджетів на три роки). Винятком є ТОТ або території, на яких ведуться активні бойові дії.

Окрім цього, передбачено розширення напрямків використання залишків коштів ОМС - погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів та придбання ОВДП строком більше одного року. Місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію на кредити-рефінансування раніше взятих позик тощо.
 

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