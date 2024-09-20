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Законопроєкт про відеонагляд порушує принцип захисту даних та потребує доопрацювання, — Мінцифри

22:50 20.09.2024 |

Право

 

Міністерство цифрової трансформації висловило власні зауваження щодо законопроєкту про відеонагляд за громадянами. Вони стосуються порушень захисту персональних даних, помилкової ідентифікації та доказів правопорушень.

Як повідомлялося раніше, держава планує ввести систему відеонагляду за громадянами з метою отримання даних для ідентифікації особи, у тому числі місця проживання. Згідно з законопроєктом, громадян зможуть ідентифікувати на підставі біометричних даних, імені, дати народження, даних про зареєстроване або задеклароване місце проживання, цифрового образу обличчя та податкового номера. Проєкт 11031 «Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки» представив Комітет ВР з правоохоронної діяльності.

Мінцифри зауважує, що норма про зберігання даних до 15 років йде проти Закону «Про захист персональних даних, який передбачає уникання надмірної обробки персональних даних та справедливого балансу між публічними та приватними інтересами. Проєкт нового закону не визначає конкретної мети тривалого зберігання інформації та може призвести до надлишкового накопичення персональних даних, надмірної їхньої обробки та порушення принципів їхнього захисту.

Також у законопроєкті не передбачено порядку видалення персональних даних з бази. Міністерство закликає звернутися до досвіду інших держав у застосуванні подібних систем. Так, у практиці США в застосуванні систем відеонагляду траплялися помилки ідентифікації. Для запобігання цьому передбачений порядок видалення персональних даних, зібраних через помилку.

«Зважаючи на зазначену практику та ризики помилкової ідентифікації суб'єкта персональних даних, а також враховуючи національне законодавство, яке регламентує здійснення кримінальних процесуальних дій, вважаємо за необхідне попередити випадки доказування винуватості особи, які ґрунтуватимуться виключно на даних, зібраних системою відеомоніторингу стану публічної безпеки».

Міністерство звертає увагу на необхідність відповідності законопроєкту міжнародним нормам: Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, Загальному регламенту захисту персональних даних GDPR тощо. Остання європейська норма ще не імплементована в Україні, але її впровадження триває.

«Водночас, робота з його імплементації триває, зокрема, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про захист персональних даних» 8153 від 25.10.2022. Відтак, звертаємо увагу на недоцільність посилання на відповідність законопроекту GDPR з метою забезпечення захисту персональних даних в системах відеомоніторингу стану публічної безпеки до його імплементації та приведення у відповідність законодавства України».

З урахуванням наведених аргументів Мінцифри вважає, що законопроєкту потрібне доопрацювання.
За матеріалами: ITC.ua
 

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