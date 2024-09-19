Рада ухвалила у цілому компромісний проєкт постанови про перейменування міст

Верховна Рада ухвалила в цілому відкоригований проєкт постанови про перейменування міст, що містить 328 населених пунктів, населені пункти Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ виключено з документа, повідомив народний депутат України фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови про перейменування міст. За - 281", - написав він у телеграмі у четвер.

Як уточнив Гончаренко, згідно з постановою, перейменовано буде 328 населених пунктів. "Як я вже повідомляв, із цієї постанови прибрано - Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в середу, 18 вересня, Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №11188 "Про перейменування окремих населених пунктів і районів" у другому читанні. За нього проголосували лише 208 народних депутатів за необхідних для ухвалення 226 голосів. Частина депутатів як протест стали блокувати трибуну, і керівники парламентських фракцій пішли на погоджувальну раду. Погоджувальна рада як компроміс запропонувала із загального переліку міст, що підлягають перейменуванню, прибрати декілька і реєструвати їх окремими постановами.