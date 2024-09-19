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Рада схвалила реформу Рахункової палати. Цього вимагають МВФ та США
11:56 19.09.2024 |
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 246 нардепів.
Зокрема, проєкт закону передбачає:
* розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди);
* посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;
* прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;
* формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;
* Рахункова палата матиме 11 членів (замість 13 зараз);
* впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України". Законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ.
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