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Суддю Верховного Суду Олійник обрано суддею Конституційного Суду
З'їзд суддів України 18 вересня обрав нову суддю Конституційного Суду України - нею стала Алла Олійник.
Як випливає з онлайн-трансляції з'їзду, лічильна комісія оголосила, що делегати отримали 273 бюлетені, з них чинні 272. За кандидатуру Олійник проголосував 191 делегат. 81 делегат з'їзду обрав відповідь "не підтримую жодного кандидата".
Алла Олійник - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 2014-2017 роках обіймала посаду члена Вищої ради юстиції (наразі Вища рада правосуддя), на яку обиралася теж за квотою з'їзду суддів. У 2010-2017 роках була суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Наразі тривають конкурси на ще сім посад за квотами від президента, Верховної Ради та з'їзду суддів.
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