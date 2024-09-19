Суддю Верховного Суду Олійник обрано суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України 18 вересня обрав нову суддю Конституційного Суду України - нею стала Алла Олійник.

Як випливає з онлайн-трансляції з'їзду, лічильна комісія оголосила, що делегати отримали 273 бюлетені, з них чинні 272. За кандидатуру Олійник проголосував 191 делегат. 81 делегат з'їзду обрав відповідь "не підтримую жодного кандидата".

Алла Олійник - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У 2014-2017 роках обіймала посаду члена Вищої ради юстиції (наразі Вища рада правосуддя), на яку обиралася теж за квотою з'їзду суддів. У 2010-2017 роках була суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Наразі тривають конкурси на ще сім посад за квотами від президента, Верховної Ради та з'їзду суддів.