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Рада ухвалила закон про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями
15:50 17.09.2024 |
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"За - 278", - написав Железняк у телеграм-каналі.
Він зазначив, що в рамках реалізації закону передбачається створення Центру рекрутингу іноземців. Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються Кабінетом Міністрів України.
"Передбчається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (в Центрі рекрутингу іноземців). Під час спеціальної перевірки іноземців з'ясовується: законність їх перебування на території України; факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України; ознаки зв'язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України; інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом", - зазначив Железняк.
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