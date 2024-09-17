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Рада схвалила нову редакцію закону про публічні закупівлі
14:34 17.09.2024 |
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні нову редакцію закону "Про публічні закупівлі".
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його інформацією, "за" прийняття закону у першому читанні проголосувало 289 народних депутатів.
"Це не зміни, а саме новий закон, який буде на заміну діючого. У нас буде багато пропозицій до закону: починаючи від кошторисів і закінчуючи закриттям зловживань виключеннями з закону. Але це до другого читання", - написав Железняк у Telegram.
Він також додав, що ухвалення цього закону є вимогою програм Ukraine Facility Plan від ЄС та DPL від Світового банку.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про публічні закупівлі", який винесуть на розгляд Верховної Ради.
Законопроект спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України. А також спрямований на виконання міжнародно-правових зобовʼязань України в сфері публічних закупівель
Проектом, серед іншого
* визначаються правила та умови проведення конкурсу проектів за допомогою електронної системи закупівель (за результатами такого конкурсу замовник може укласти договір про закупівлю із застосуванням переговорної процедури закупівлі);
* передбачається запровадження використання варіантів, що являють собою альтернативну тендерну пропозицію;
* передбачається можливість виправляти учаснику в поданій ним тендерній пропозиції протягом 24 годин невідповідності.
Також пропонується визначити, що Кабмін може затвердити типовий договір про закупівлю конкретного предмета закупівлі, на основі якого замовник зобов'язаний укласти договір про закупівлю при здійсненні закупівлі такого предмета закупівлі тощо.
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