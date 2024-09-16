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Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про перезавантаження митниці. Він чекає на друге читання понад рік
14:53 16.09.2024 |
Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який дасть можливість забезпечити прозорість роботи української митниці, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
"Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент", - сказав Стефанчук у понеділок, виступаючи на конференції в Києві "Україна на шляху до ОЕСР і приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом".
Він зазначив, що стосовно цього законопроєкту були серйозні дискусії. "Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці".
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