Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про перезавантаження митниці. Він чекає на друге читання понад рік

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який дасть можливість забезпечити прозорість роботи української митниці, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент", - сказав Стефанчук у понеділок, виступаючи на конференції в Києві "Україна на шляху до ОЕСР і приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом".

Він зазначив, що стосовно цього законопроєкту були серйозні дискусії. "Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці".