Комітет Ради підтримав реформу Рахункової палати. Це вимога МВФ та США

Найважливіше покращення в цьому оновленні - це можливість грати в ігри з бібліотеки члена сім'ї одночасно. Раніше, якщо власник гри грав в щось, це закривало доступ до всієї його бібліотеки. Єдине обмеження - не грати одночасно в одну й ту саму гру.