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Комітет Ради підтримав реформу Рахункової палати. Це вимога МВФ та США
14:49 16.09.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Зокрема, проєкт закону передбачає:
* розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди);
* посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;
* прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;
* формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;
* Рахункова палата матиме 11 членів (замість 13 зараз);
* впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
За словами нардепа, ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
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