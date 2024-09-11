Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада не встигне ухвалити закон про підвищення податків до кінця вересня, пленарний тиждень скасували, – депутат Железняк

23:32 10.09.2024 |

Право, Політика

 

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Виглядає так, що скасовують другий пленарний тиждень (який мав бути у вересні), тому податкових змін до 1 жовтня навіть при успішному голосуванні у першому читанні не буде. А друге (читання законопроєкту, - ред.) по ньому, судячи по новому графіку, трапиться аж десь ближче до 8-10 жовтня", - написав депутат.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповідала, що у Міністерства оборони виник дефіцит коштів для виплати "бойових" українським військовослужбовцям за вересень. Кілька днів тому вона обіцяла, що Рада вирішить проблему з дефіцитом коштів приблизно 17-18 вересня, ухваливши зміни до держбюджету. Конкретну дату засідання Підласа не розкрила.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на оборону у 2024 році на 500 млрд грн.

Водночас депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Очікувалося, що обидва законопроєкти Верховна Рада має ухвалити до кінця вересня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1400
  0,0452
 0,11
EUR
 1
 45,3774
  0,0056
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес