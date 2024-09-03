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ВР має намір звільнити від мобілізації військовозобов'язаних до 25 років - перше читання

16:50 03.09.2024 |

Право

 

Верховна Рада має намір звільнити від мобілізації військовозобов'язаних до 25-річного віку.

За відповідний законопроєкт №11379-д про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в першому читанні проголосували 295 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв тільки за основу 11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними)", - написав Железняк у телеграмі.

Як повідомлялося, доопрацьований законопроєкт №11379-д про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усуває правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних віком до 25-ти років.

Законопроєкт також вирішує питання мобілізованих до 25 років: вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо не виявили бажання продовжити службу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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