США готові допомогти Україні реформувати трудове законодавство - Свириденко

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та заступник міністра праці США з міжнародних відносин Теа Лі обговорили питання оновлення трудового законодавства України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, передає Укрінформ.

«Мінекономіки працює над оновленням Трудового кодексу, який, зокрема, враховуватиме обов'язкові міжнародно-правові документи. До роботи над цим залучені міжнародні партнери, бізнес та громадський сектор <...> Я вдячна пані Лі за пропозицію надати технічну та експертну підтримку у реформуванні трудового законодавства в Україні», - зазначила Свириденко.

Як зазначається, США вже активно підтримують реформування ринку праці в Україні. Зокрема, цього тижня команда Мінекономіки представила проєкт Кодексу законів про працю компаніям-членам Американської торговельної палати в Україні. Крім того, проєкт USAID «РАДА: наступне покоління» надає підтримку у висвітленні реформи.

Під час зустрічі сторони обговорили програми навчання та перенавчання українців. Американські партнери погодилися підтримати зусилля України і поділитися своїми напрацюваннями та ідеями проєктів, які ефективно втілюються у США. Йдеться, зокрема, про програми, що сприятимуть навчанню та працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді, ветеранів, а також програми, які сприятимуть розвитку підприємництва.

Ще однією темою зустрічі стало посилення ролі жінок на ринку праці та подолання гендерного розриву в оплаті праці. В Україні станом на 2021 рік цей показник становив 18,6%. «США мають тривалий досвід боротьби з гендерним розривом в оплаті праці. Цей досвід може стати корисним для України, аби покращити ситуацію із гендерною рівністю. Ми сподіваємося як на обмін знаннями про кращі практики, так і на напрацювання та втілення спільних проєктів, аби жінки мали більше можливостей для реалізації свого потенціалу», - зауважила Свириденко.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Юлією Свириденко перебуває з візитом у Вашингтоні.