Рада може адаптувати законодавство із заморожування підсанкційних активів до стандартів FATF

Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт №10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

Головною метою законопроєкту є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Законопроєкт пропонує поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в Україні зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Це зобов'язання стосуватиметься всіх коштів або інших активів, які перебувають у власності або під контролем підсанкційної особи або організації.

Також пропонується заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші пов'язані з ними послуги особам, включеним до згаданого Переліку.

Крім того, законопроєкт передбачає надання Кабінету міністрів права формувати Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до «чорного» списку.