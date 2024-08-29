Фінансові новини
- |
- 29.08.24
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада може адаптувати законодавство із заморожування підсанкційних активів до стандартів FATF
17:40 29.08.2024 |
Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт №10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
Головною метою законопроєкту є приведення законодавства про санкції у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.
Законопроєкт пропонує поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в Україні зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Це зобов'язання стосуватиметься всіх коштів або інших активів, які перебувають у власності або під контролем підсанкційної особи або організації.
Також пропонується заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші пов'язані з ними послуги особам, включеним до згаданого Переліку.
Крім того, законопроєкт передбачає надання Кабінету міністрів права формувати Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до «чорного» списку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
|Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
|Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах у трьох областях РФ
|Порушення Росією морської конвенції ООН: Арбітраж у Гаазі анонсував слухання по суті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада може адаптувати законодавство із заморожування підсанкційних активів до стандартів FATF
|Україна експортувала понад 6,7 мільйона тонн зернових
|Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent торгується на рівні $78,8 за барель
|Українські підприємства у І пів.-2024 р. збільшили доподатковий прибуток на 64,8% – Держстат
|Профільний комітет підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО
|Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
Бізнес
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це
|Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування
|Автомобілі Volkswagen отримають підтримку ігрового сервісу AirConsole
|Китайський автовиробник BYD оголосив про співпрацю з Huawei
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів