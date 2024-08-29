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АНАЛІТИКА

Профільний комітет підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО

15:55 29.08.2024 |

Право

 

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання законопроєкт щодо оподаткування кешбеку.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання урядовий законопроєкт №11400 щодо оподаткування кешбеку у межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Згідно із документом, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".
За матеріалами: Економічна правда
 

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