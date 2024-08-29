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Комітет схвалив законопроєкт про перезавантаження митниці. Він чекає розгляду у другому читанні понад рік
13:53 29.08.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"До другого читання внесені пропозиції та поправки спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах, зокрема врегулювання істотних умов контракту про проходження служби в митних органах, визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запровадження процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів", - написав Гетманцев.
Він зазначив, що також під час підготовки законопроєкту до другого читання Комітетом "врегульовано умови оплати праці" посадових осіб митних органів.
"Крім того, удосконалюють підходи до формування конкурсної комісій з проведення конкурсу на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, тощо", - додав Гетманцев.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.
Він передбачає:
* прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;
* чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем'єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),
* право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;
* щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,
* проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,
* визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.
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