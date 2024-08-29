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АНАЛІТИКА

Фінкомітет Ради рекомендував ухвалити в другому читанні законопроєкт «Про рейтингування»

13:03 29.08.2024 |

Право

 

Парламентський комітет із питань податкової та митної політики рекомендував народним депутатам ухвалити в другому читанні і в цілому законопроєкт №5819 "Про рейтингування"», повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Як написав у телеграм-месенджері у четвер перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"), рішення підтримали одноголосно 25 членів комітету.

"Нагадаємо, що законопроєкт спрямований на встановлення правових засад визначення рейтингів та їх використання, приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС", - зазначив Гетманцев у телеграм-каналі в четвер.

Крім цього, як зазначив голова комітету, законопроєкт допоможе поліпшити інвестиційний клімат в Україні, пожвавити інвестиційні процеси, мінімізувати ризики на ринках капіталу.

Він також наголосив, що законопроєкт набуває чинності з 2026 року.

Згідно з Реєстром рейтингових агентств, розміщеним на сайті НКЦПФР, в Україні їх зареєстровано лише п'ять: троє 2010 року - "IBI-Рейтинг", "Рюрік" та "Експерт-Рейтинг", ще двоє - 2012 року ("Кредит-Рейтинг" і "Стандарт-Рейтинг").

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, наразі діяльність рейтингових агентств в Україні не відповідає європейським практикам і стандартам діяльності рейтингових агентств, тому проєкт закону спрямований на створення передумов для підвищення ефективності та функціональності рейтингових агентств і вдосконалення держрегулювання та нагляду на ринку рейтингування.

"«Колись у нас буде фінансовий ринок і обов'язково буде робота для цих агентств. Як голова робочої групи щодо нього (законопроєкту - ІФ-У) скажу, що ми витратили чотири місяці на щоденні робочі групи. А зараз цей закон - це частина DPL Світового банку, під яке прив'язано $1,5 млрд фінансування вже цього року", - додав Железняк.

Раніше, 1 грудня 2022 року, на засіданні ВР законопроєкт №5819 за основу (з подальшим доопрацюванням деяких положень) підтримали 248 нардепів, двоє виступили проти, утрималося - 30.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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