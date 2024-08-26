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АНАЛІТИКА

Президент України підписав закон про заборону діяльності церков, пов'язаних із РПЦ

09:31 26.08.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Це випливає з карти законопроєкту, опублікованої на сайті парламенту в суботу.

Як повідомляє Верховна Рада в телеграм-каналі, в суботу, 24 серпня, набув чинності закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

"Сьогодні офіційне друковане видання Верховної Ради України - газета "Голос України" опублікувало Закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" № 3894-IX", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що метою закону є заборона діяльності в Україні російської православної церкви та релігійних організацій, афілійованих із нею, що забороняє пропаганду ідеології "русского міра", зокрема забороняється використання релігійних організацій для просування цієї ідеології.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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