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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту

09:24 26.08.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту, відповідний документ розміщено на сайті українського парламенту.

Також пресслужба парламенту України в телеграм-каналі, повідомила, що офіційне друковане видання Верховної Ради газета "Голос України" опублікувало Закон України "Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього" № 3909-IX.

"Важливість ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду зумовлена тим, що головним міжнародно-правовим інструментом на шляху до притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців є Міжнародний кримінальний суд", - зазначено в телеграм-каналі парламенту.

Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра ратифікацію Римського статуту назвала тією подією, які "змінюють хід історії та політичний курс розвитку країни".

Як роз'яснила Мудра у Facebook, закон № 3909-ІХ набуває чинності одночасно із законом України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього", у перший день місяця, що настає після 60-го дня від дати передання на зберігання Генеральному секретареві ООН ратифікаційної грамоти, а деякі поправки до Римського статуту набувають чинності через 1 рік після здавання на передання Генсеку ООН ратифікаційної грамоти.

"15 серпня відповідний проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього" №11484 було зареєстровано у Верховній Раді України, і його незабаром буде розглянуто", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду 21 серпня.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, ратифікація Римського статуту дасть змогу Україні набути повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді. Після набуття чинності Римського статуту Україна братиме участь у роботі Асамблеї держав - учасниць Римського статуту, зможе подавати кандидатури для обрання суддів і прокурорів МКС. Членство в Римському статуті дасть змогу сприяти запобіганню та стримуванню вчинення особливо тяжких злочинів у майбутньому. Україна зможе ефективно співпрацювати з МКС, що сприятиме забезпеченню покарання осіб, винних у скоєнні особливо тяжких злочинів, які викликають занепокоєння всієї міжнародної спільноти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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