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Українське прислів'я
Україна наблизилася до митних правил ЄС: Рада схвалила зміни до Митного кодексу
13:41 22.08.2024 |
Депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт №10411 про імплементацію деяких положень Митного кодексу Євросоюзу в український Митний кодекс. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Законопроєкт наближає Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершує введення основної частини митного права ЄС (EU acquis) до законодавства України.
Наступними великими змінами у митному законодавстві України стане ухвалення нового Митного кодексу, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.
Основні зміни, запропоновані законопроєктом:
* запроваджується концепція митного представництва, аналогічна тій, що функціонує у країнах ЄС
* підприємства, діяльність яких перебуває у сфері контролю митних органів протягом 18 місяців мають перейти на систему авторизацій, аналогічну до ЄС
* запроваджується європейська модель типів митних складів та розширюється перелік дозволених на них операцій
* розширюються можливості для авторизованих економічних операторів (АЕО) підтверджувати достатність свого фінансового стану
* запроваджується європейський підхід до застосування митних режимів
* приводиться у відповідність до регламентів ЄС положення Митного кодексу України про доставлення, пред'явлення товарів, а також їх зберігання під митним контролем
* скасовується необхідність виклику митника для здійснення переміщення товарів між об'єктами підприємства, які мають різні авторизації
* буде розвиватися пост-митний контроль, який об'єднують із заходами митного аудиту
* удосконалюються положення щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України
Крім того, для посилення антикорупційної складової у митних органах буде запроваджено:
* оприлюднення на офіційному вебсайті Держмитниці знеособлених текстів рішень за наслідками розгляду скарг протягом трьох днів з дати їх прийняття
* право митних органів обмінюватись інформацією з митними органами іноземних держав.
Більшість змін набудуть чинності за шість місяців після офіційної публікації Закону. За цей час Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів мають затвердити усі необхідні підзаконні акти.
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