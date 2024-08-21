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Рада підтримала у 2-му читанні законопроєкт про спрощене відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури
14:27 21.08.2024 |
Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.
За його інформацією, за законопроєкт №9549 проголосували 228 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.
Водночас, як зазначив Железняк, в офіційному висновку Головного юридичного управління парламенту йдеться про те, що законопроєкт дозволяє Закарпатській обласній держадміністрації в Ужгородському районі примусово відчужувати нерухомість і землю у фізичних або юридичних осіб без можливості оскарження.
Зі свого боку нардеп Ігор Фріс (фракція "Слуга народу") наголосив, що законопроєкт порушує ст. 13, 95 і 55 Конституції України, а також ігнорує право власності, закріплене Цивільним кодексом. Він пообіцяв підготувати постанову про скасування цього положення документа.
Розроблений Кабінетом Міністрів законопроєкт про використання земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури (№9549) подали до парламенту 1 серпня, він пройшов узгодження в комітеті з аграрної та земельної політики. До другого читання документ було переписано.
На сайті парламенту законопроєкт ще не опубліковано, проте є доступ до порівняльної таблиці з пропозиціями правок до голосування в другому читанні.
Головне юридичне управління Верховної Ради в експертизі законопроєкту зазначило, що низка його положень не відповідає Конституції України та не узгоджується із законами. Йдеться про правки до закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", які не враховують предмет закону про відчуження.
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