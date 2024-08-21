Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.

Згідно з повідомленням Кабміну, ухваленою постановою переглянуто документи, що підтверджують право на відтермінування для осіб, які утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими, зокрема тепер ці дві категорії розмежовано.

Крім того, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною або своїм батьком/матір'ю, більше не потрібно зазначати в заяві в територіальному центрі комплектування та соціальних послуг (ТЦК СП) інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, які підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї.

"Таку інформацію зазначають лише військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК СП перевірятимуть її за даними державних реєстрів", - ідеться в повідомленні.

Також військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю I або II групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду, оскільки за українським законодавством дорослі діти, які мають непрацездатних батьків з інвалідністю I або II групи, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

Серед іншого, документ змінює механізм отримання акта про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру і термін його видачі.

Зокрема, відтепер, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше не потрібно йти до ТЦК і СП, адже акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій, після чого заява має бути розглянута протягом 10 календарних днів.

Окрім того, внесено зміни до акта про встановлення факту постійного догляду, зокрема з порядку вилучено вимогу щодо оформлення акта встановлення факту здійснення догляду для осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд.

"Для них достатньо пред'явити відповідні документи ТЦК та СП. Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім'ї, які можуть здійснювати постійний догляді і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду", - йдеться в повідомленні.