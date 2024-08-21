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АНАЛІТИКА

Рада підтримала заборону на розміщення інформації, що стимулює купівлю, на упаковках ліків

14:20 21.08.2024 |

Право

 

Верховна Рада України 318 голосами підтримала зміни до закону "Про лікарські засоби" щодо їхнього маркування, які забороняють розміщувати на упаковках ліків інформацію, що стимулює їхню купівлю.

Законопроєкт №11172, зокрема, забороняє розміщувати на коробках із ліками інформацію, що переконує купити ці препарати, наприклад, рекламувати їх як особливо ефективні або корисні.

Таким чином, на упаковках можна буде розміщувати лише інформацію щодо виробника та власника реєстраційного посвідчення, а інформацію про застосування.

Закон набуває чинності через чотири місяці після публікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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